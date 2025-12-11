München (www.anleihencheck.de) - Die Fed (FOMC) hat heute - wie erwartet - ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,50-3,75 Prozent gesenkt, so Eric Winograd, Chief US Economist bei AllianceBernstein.In der begleitenden Erklärung finde sich ein erster Hinweis darauf, dass im Januar eher mit einer Zinspause zu rechnen sei. Das Komitee betone, Ausmaß und Timing weiterer Zinsschritte würden von den Daten abhängen - eine Formulierung, die in der letzten Erklärung noch gefehlt habe und in der Vergangenheit häufig als Signal für eine abwartende Haltung gedient habe. ...

