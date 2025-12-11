Das flämische Verkehrsunternehmen De Lijn hat einen neuen Rahmenvertrag über maximal 500 Elektrobusse mit Daimler Buses beschlossen. Gleichzeitig bestellt De Lijn über 80 E-Busse bei Daimler Buses - aber auch 268 E-Busse mit einer Länge von 12 Metern bei BYD Europe. Die über 80 Mercedes-Benz eCitaro werden schon über den neuen Rahmenvertrag bestellt. Es bleibt also ein Kontingent von etwa 420 Bussen übrig, das der flämische ÖPNV-Betreiber in den ...

