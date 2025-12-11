Daimler Truck will es seinen Händlern und Kunden standardmäßig ermöglichen, ihre betriebseigenen Lader für Dritte zu öffnen und auf diese Weise bis 2030 ein Lkw-Ladenetz mit 3.000 Schnellladepunkten in Europa knüpfen. Jetzt präsentieren die Stuttgarter Spirii als Technikpartner, erste Pilotkunden und einen detailliertere Roadmap. Daimler Truck kündigte im März an, unter seiner Marke TruckCharge Europas größtes halböffentliches Lkw-Ladenetz knüpfen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.