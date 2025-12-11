Daimler Truck will es seinen Händlern und Kunden standardmäßig ermöglichen, ihre betriebseigenen Lader für Dritte zu öffnen und auf diese Weise bis 2030 ein Lkw-Ladenetz mit 3.000 Schnellladepunkten in Europa knüpfen. Jetzt präsentieren die Stuttgarter Spirii als Technikpartner, erste Pilotkunden und einen detailliertere Roadmap. Daimler Truck kündigte im März an, unter seiner Marke TruckCharge Europas größtes halböffentliches Lkw-Ladenetz knüpfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
