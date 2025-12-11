Mit Aral Pulse schickt sich der nächste Akteur an, öffentliche Megawattlader für schwere Nutzfahrzeuge in Deutschland einzurichten. Los geht es mit fünf Standorten in Königs Wusterhausen, Buchholz (Aller), Schnaittach, Rastow und Hannover. Erst kürzlich hatte sich im MCS-Lademarkt bereits E.ON mit zwei Partnern in Stellung gebracht. Die zur BP-Gruppe gehörende Aral-Tochter betreibt in Deutschland zurzeit gut 3.600 Ladepunkte an über 500 Standorten. ...

