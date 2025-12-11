© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Deutschlands Wirtschaft steckt weiter in der Krise. Nun hat auch noch das renommierte Ifo-Institut seine Wachstumsprognosen für 2025, 2026 und 2027 nach unten korrigiert. So schlimm steht es um den kranken Mann Europas.Das ifo-Institut hat seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft drastisch nach unten korrigiert. Für das Jahr 2026 erwarten die Experten nun nur noch ein Wachstum von 0,8 Prozent, also 0,5 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprognose. Dies ist ein weiteres Alarmsignal für die ohnehin fragile Wirtschaftslage in Deutschland. Doch auch die Prognose für das laufende Jahr hat das ifo-Institut leicht nach unten korrigiert. Für 2025 wird nun nur noch ein Wachstum von 0,1 …