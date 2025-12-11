LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Jahr 2026 lädt Slowenien Reisende - und Geschichtenerzähler - dazu ein, ein Jahr voller kultureller Meilensteine, Outdoor-Abenteuer und Erlebnisse zu entdecken, die langsames, bewusstes Reisen neu definieren. Unter der Leitung des slowenischen Tourismusverbandes präsentiert das Land eine breite Palette zu bieten: von einem jahrhundertealten Passionsspiel bis hin zu Weltklasse-Architektur, von Radsportlegenden bis hin zu blühenden Wiesen und neuen Räumen für Remote-Arbeit - mit unbegrenzten Inspirationen zwischen den Alpen und der Adria.

Alle sechs Jahre verwandelt sich die mittelalterliche Stadt Škofja Loka in eine riesige Freilichtbühne für die Passionsspiele von Škofja Loka(21. März bis 19. April 2026), ein von der UNESCO anerkanntes Meisterwerk des Theaters und der religiösen Verehrung. Mehr als tausend Einheimische stellen gemeinsam diese dramatische Prozession aus dem 18. Jahrhundert nach.

In Bled wird im Sommer 2026 ein neues architektonisches und kulturelles Wahrzeichen eröffnet: das Muzej Lah, entworfen von David Chipperfield Architects. Es beherbergt die Lah-Sammlung und verbindet alpine Gelassenheit mit zeitgenössischer Kunst und Design.

Ausgezeichnet als Europas beste Kulturstadt2026, verkörpert Ptuj - Sloweniens älteste Stadt - eine lebendige Tradition. Ihr römisches Erbe, ihre lebhaften Feste, darunter Kurentovanje- der größte Faschingsumzug, der von der UNESCO für sein Ritual, der Vertreibung des Winters, ausgezeichnet wurde - machen Ptuj zu einer der stimmungsvollsten historischen Städte des Landes.

Sportbegeisterte können sich auf die Europameisterschaften im Straßenradrennen in Ljubljanaund Primož Roglichervorgebracht hat, ist dies sowohl ein sportlicher Meilenstein als auch eine Einladung, Sloweniens erstklassige Radwegezu entdecken.

Im ganzen Land wird eine Welle von Neueröffnungen - vom Kneipp-inspirierten NaturHotel Snovik bis hin zu Sloweniens erstem Familienhotel in Olimje - die Boutique-Hotellerie Sloweniens weiter bereichern. Neue einzigartige Erlebnisse in Slowenien- vom Pilzesammelnin Bovec über einen Besuch im erhalten gebliebenen Fotostudio Pelikanaus dem 19. Jahrhundert in Celje, die Entdeckung der Geheimnisse des UNESCO-Urwalds Krokarin Kocevsko bis hin zur Erkundung der Welt der Imkereiin Novo mesto - laden Besucher dazu ein, zu entschleunigen, Kontakte zu knüpfen und sich einzubringen.

Und für diejenigen, die eine Balance zwischen Arbeit und Fernweh suchen, bietet Slowenien jetzt ein Visum für digitale Nomadenan, das es einfacher denn je macht, inmitten der natürlichen Schönheit des Landes zu leben und zu arbeiten.

Für Journalisten und Besucher, die auf der Suche nach authentischen europäischen Geschichten sind, die Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander verbinden, bietet Slowenien im Jahr 2026 ein ganzes Jahr voller Inspiration.

Entdecken Sie die vollständige Liste der Highlights für 2026

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14d333df-64d5-4a3f-9553-6b14971bdc84

press@slovenia.info