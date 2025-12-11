Schon seit Längerem geben Forscher:innen die sogenannten seismischen Anomalien im Erdinneren Rätsel auf. Jetzt könnte ein Team aus Deutschland die Lösung gefunden haben. Und die hat auch etwas mit Kristallen und Zwiebeln zu tun. Nach allem, was wir bisher wissen, besteht der Erdkern hauptsächlich aus Eisen, versetzt mit leichteren Elementen wie Silizium, Kohlenstoff und Sauerstoff. Während der äußere Erdkern flüssig ist, ist der innere Erdkern fest. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...