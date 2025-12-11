Der Rechtsschutzversicherer ARAG hat eine erste Bilanz des laufenden Jahres gezogen - und zeigt sich mit den Zahlen zufrieden. Allerdings verbucht das Unternehmen neben höheren Beitragseinnahmen auch deutlich gestiegene Leistungsfallzahlen im Inland, insbesondere in den Bereichen Arbeit und Wohnen. Kurz vor der Weihnachtspause zieht der Rechtsschutzversicherer ARAG SE eine erste Bilanz für das Jahr 2025. Kurzum: Es lief gut. Für das sich dem Ende neigende Jahr kann das Unternehmen einen Meilenstein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact