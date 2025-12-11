EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Börsengang/Expansion

HIVE Digital Technologies betritt mit der Notierung in Kolumbien den kolumbianischen Deep Andean-Kapitalmarkt und baut seine Rolle als aufstrebender Marktführer Lateinamerikas im Bereich grüner KI- und Bitcoin-Infrastruktur weiter aus San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 11. Dezember 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein diversifiziertes multinationales Unternehmen im Bereich digitaler Infrastruktur, erweitert seine Präsenz auf den lateinamerikanischen Kapitalmärkten mit einer neuen Notierung an der kolumbianischen Börse - einer der tiefsten, breitesten und institutionell am besten vernetzten Börsen der Region. Als Teil des integrierten Andenmarktes, der Kolumbien, Peru und Chile verbindet, bietet die Börse regionalen Investoren einen verbesserten Zugang und grenzüberschreitende Liquidität. Durch den Beitritt zu dieser Plattform wird HIVE zum ersten Bitcoin- und KI-Infrastrukturunternehmen , das in Kolumbien notiert ist, und festigt damit seine Position als bedeutender Betreiber von Rechenzentren mit erneuerbaren Energien in Lateinamerika und ergänzt seine langjährigen Notierungen in Kanada, Deutschland und an der Nasdaq. Dieser Meilenstein stärkt die Sichtbarkeit von HIVE bei Investoren, die sich für nachhaltiges Hochleistungsrechnen, Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur der nächsten Generation in Nord-, Mittel- und Südamerika interessieren. Dies steht auch im Einklang mit dem Aufstieg Kolumbiens zu einem regionalen Technologiezentrum und seiner zunehmenden Beteiligung an globalen KI-Governance-Rahmenwerken. Die industrielle KI-Revolution: wie Bitcoin-Miner zu frühen Pionieren wurden Die Welt steht vor einer massiven industriellen KI-Revolution, wobei die globale Nachfrage nach Rechenleistung die Kapazitäten traditioneller Rechenzentren bei weitem übersteigt . Industrielle KI erfordert einen enormen Energiedurchsatz, fortschrittliche Kühlung und eine hoch skalierbare digitale Infrastruktur - Bedingungen, auf die nur wenige Branchen vorbereitet waren. Bitcoin-Miner gehörten zu den ersten , die diese Probleme gelöst haben. Lange bevor KI-Hyperscaler begannen, um Leistung und GPUs zu konkurrieren, bauten Bitcoin-Miner: groß angelegte Rechencluster

auf überschüssiger oder ungenutzter Energie

mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit

in abgelegenen und erneuerbaren Energiemärkten Diese frühen Pionierarbeiten zeigten, dass erneuerbare, kostengünstige und ungenutzte Energie missionskritische digitale Infrastruktur im industriellen Maßstab unterstützen kann. Diese Grundlage ermöglicht nun den Aufstieg von Tier-III+-HPC-Rechenzentren mit GPU-Clustern, dem neuen Rückgrat des globalen KI-Computings. HIVE gehörte zu den ersten, die diese Konvergenz erkannt haben - und führt nun einen der deutlichsten Übergänge der Branche vom Tier-I-Bitcoin-Mining zur Tier-III-KI- und HPC-Cloud-Infrastruktur durch. Mehrstufige Wachstumsstrategie für Rechenzentren: von Tier-I-Überschussenergie zu Tier-III-KI-Computing Grundlegender Tier-I-Ausbau in Paraguay: HIVE hat in Paraguay große Tier-I-Rechenzentren entwickelt, die vollständig mit Strom aus Wasserkraft betrieben werden. Diese Anlagen unterstützen eine Bitcoin-Mining-Kapazität von mehr als 25 Exahash pro Sekunde ("EH/s") und generieren einen stabilen, wiederkehrenden Cashflow. Bitcoin-Miner wie HIVE haben frühzeitig bewiesen, dass große Rechencluster ungenutzte und überschüssige Energie monetarisieren können, und damit den Weg für die heutige KI-gesteuerte Erweiterung von Rechenzentren geebnet. Aufrüstung auf fortschrittliche Tier-III+-HPC: Auf dieser Grundlage wandelt HIVE wichtige Standorte - darunter Betriebe in Schweden und Kanada - von reinen Bitcoin-Tier-I-Standorten in Tier-III+-HPC-Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung um. Diese Einrichtungen können GPUs der nächsten Generation und Hyperscale-KI-Workloads hosten, wodurch der adressierbare Markt von HIVE erheblich erweitert und die Zeit bis zur Erzielung von Einnahmen aus Unternehmens-KI- und HPC-Cloud-Kunden verkürzt wird. Skalierung der GPU-Kapazität durch erneuerbare Energien: Der langfristige Strategieplan von HIVE umfasst die Bereitstellung von über 36.000 GPUs, die speziell für KI- und HPC-Cloud-Dienste vorgesehen sind. Jede Erweiterungsphase ist auf erneuerbare, überschüssige oder ungenutzte Energiequellen ausgelegt, um die Nachhaltigkeit, Ausfallsicherheit und kostengünstige Leistung für rechenintensive Anwendungen zu maximieren. Multinationale Aktivitäten und Expansion in Lateinamerika HIVE ist mittlerweile in neun Zeitzonen und fünf Sprachen tätig und verfügt über Teams und Infrastruktur in Kanada, Schweden und Paraguay. Diese globale Präsenz stärkt die regulatorische Agilität, die operative Ausfallsicherheit und die Entwicklung lokaler Märkte. Paraguay als regionales Vorbild Die Expansion von HIVE in Paraguay - mit einer Skalierung auf 400 MW erneuerbare Kapazität - dient als Vorbild für eine gemeinschaftsorientierte digitale Infrastruktur. Die Initiative umfasst lokale Einstellungen, Bildungspartnerschaften und Programme für grüne Energie, die die wirtschaftliche Entwicklung und digitale Kompetenzen in der gesamten Region fördern. Ein strategischer Wendepunkt für Investoren aus den Anden Die Notierung in Bogotá markiert einen strategischen Wendepunkt und eröffnet Investoren einen neuen, effizienten Kapitalmarktkanal für die miteinander verbundenen Börsen in den Andenstaaten Kolumbien, Peru und Chile. Sie unterstreicht das langfristige Engagement von HIVE für den Aufbau einer verantwortungsvollen, nachhaltigen digitalen Infrastruktur in Lateinamerika zu einer Zeit, in der die Region ihre technologische Präsenz ausbaut und ihre Rolle in der globalen KI-Transformation vertieft. Umsatzdynamik und strategische Positionierung HIVE meldete kürzlich einen Rekordquartalsumsatz von 87,3 Millionen Dollar, was einem Wachstum von etwa 285 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und eine Bruttobetriebsmarge von 42,4 Millionen Dollar (49 %), angetrieben durch eine starke Bitcoin-Produktion und eine schnell steigende Nachfrage nach der BUZZ HPC-Cloud-Plattform des Unternehmens. HIVE verfolgt eine Doppelstrategie: Hocheffizientes Bitcoin-Mining sorgt für wiederkehrende Cashflows. Die Cashflows werden in den Ausbau von Tier-III+-KI-fähigen Rechenzentren reinvestiert, was das Wachstum der HPC- und KI-Infrastruktur mit langen Zyklen vorantreibt. Dieses Schwungrad versetzt HIVE in die Lage, sowohl von der globalen Akzeptanz von Bitcoin als auch vom Wachstum des industriellen KI-Computing zu profitieren. Eine neue Konvergenz: Bitcoin-Mining trifft auf industrielle KI Die Entwicklung von HIVE von Tier-I-Mining-Anlagen zu fortschrittlichen Tier-III-KI-Rechenzentren spiegelt eine globale Konvergenz zwischen dem Computing digitaler Assets und industrieller künstlicher Intelligenz wider. Bitcoin-Miner gehörten zu den ersten, die demonstrierten, dass massive, energieintensive Rechencluster mit erneuerbarer, überschüssiger oder ungenutzter Energie betrieben werden können. Heute treibt dieses Know-how den Aufstieg von GPU-dichten HPC-Zentren voran, die wissenschaftliches Rechnen, Unternehmens-KI und Hyperscale-Cloud-Workloads ermöglichen. Während sich der KI-Superzyklus beschleunigt, positioniert sich HIVE an dieser Schnittstelle und schlägt eine Brücke zwischen erneuerbaren Energien, Hochleistungsrechnen und digitalen Diensten der nächsten Generation. Mit seiner neuen Notierung an der kolumbianischen Börse bietet HIVE lateinamerikanischen Investoren nun direkten Zugang zu dieser Transformation und zur industriellen KI-Revolution, die das globale Computing neu gestaltet. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Blockchain- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Hochleistungsinfrastruktur von HIVE, die durch Bitcoin-Mining und NVIDIA GPU-beschleunigtes KI-Computing angetrieben wird, liefert skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes"

Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: +1 (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



