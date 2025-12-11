München (ots) -



Der FC Bayern München ist zwar in dieser Saison kaum zu schlagen, allerdings hat der RB Leipzig, als aktuell erster Bayern-Verfolger in der Fußball-Bundesliga, durchaus Chancen dazu. Sicher ist, dass am Mittwoch, 11. Februar, eine spannende Partie im DFB-Pokal-Viertelfinale wartet. Die ARD überträgt live ab ca. 20:35 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) aus München. Alex Schlüter moderiert, Bastian Schweinsteiger als Experte an seiner Seite. Christina Graf kommentiert die Begegnung.



Eingebettet ist die Live-Sendung vom DFB-Pokal-Viertelfinale im Ersten an dem Tag in die Übertragung von den Olympischen Winterspielen Mailand/Cortina 2026, die von 9:50 Uhr bis 23:30 Uhr geplant ist.



