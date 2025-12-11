Cisco is back: Nach über 20 Jahren hat die Aktie des Netzwerkriesen nach dem Platzen der Dotcom-Blase endlich wieder das Kursniveau aus 2000 erreicht. AKTIONÄR-Leser feiern mit, denn der empfohlene Call-Optionsschein liegt schon wieder über 50 Prozent im Plus. Im Jahr 2000 schoss die Aktie im Zuge des Internethypes auf rund 80 Dollar - ein historischer Höchststand aufgrund enormer Wachstumserwartungen. Kurz darauf brachen die Papiere jedoch massiv ein. Cisco verlor in den Folgejahren mehr als 80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär