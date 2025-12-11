Broadcom ist auf einem beeindruckenden Wachstumskurs. Die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz treibt den Umsatz des Unternehmens. Was sagen die neuesten Quartalszahlen und wie stark wird das KI-Geschäft im kommenden Jahr wachsen? Broadcom wird heute nach Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt geben. Die Investoren richten ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf die Stellungnahme des Unternehmens zum wachsenden Markt für KI-Chips. Die Konsensprognosen der Wall Street deuten darauf hin, dass ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.