Hannover (www.anleihencheck.de) - Die letzte FOMC-Sitzung in diesem Jahr brachte eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte, wodurch die Fed Funds Target Rate nun bei 3,75% liegt, so die Analysten der NORD LB.Der Konsens über die weitere Strategie scheine aber zu schwinden. Neben den neun Personen, die für diese Senkung votiert hätten, hätte einer gar um 50 bp gesenkt und zwei andere die Fed Funds Target Rate lieber auf dem vorigen Niveau belassen. Die Marktreaktionen hätten sich indessen in Grenzen gehalten, die Entscheidung sei bereits weitgehend eingepreist gewesen. Einzig die Projektionen für 2026 seien wohl weniger aggressiv ausgefallen, als es sich der ein oder andere erhofft habe, diese sollte man aber auch nicht überbewerten. Die NORD LB sehe aus der gestrigen Sitzung jedenfalls keinen Anlass, um von ihrer Prognose für das kommende Jahr abzuweichen. Eine Fed Funds Target Rate von 3,00% liege weiter im Bereich des Möglichen, wobei das Timing durchaus mit Ungewissheit behaftet sei. Spannend werde jedenfalls, wie sich der Wechsel an der Spitze der FED perspektivisch gestalten werde. (11.12.2025/alc/a/a) ...

