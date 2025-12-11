Vermutlich in der kommenden Woche wird die EU-Kommission ihr neues "Autopaket" vorlegen. Einem aktuellen Bericht zufolge soll die Strategie eine Verlängerung der Neuzulassungen von Pkw mit Verbrennungsmotoren für Plug-in-Hybride und Range-Extender-Fahrzeugen um fünf Jahre vorsehen - also bis 2040 statt 2035. Wichtig sind dabei aber mehrere Punkte: Zum einen sollen Neuwagen mit Verbrennungsmotor an Bord nach 2035 nur noch dann erstmals in der Europäischen ...

