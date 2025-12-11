Der deutsche Zulieferer ZF hat für seine weiterentwickelte Range-Extender-Technologie eRE+ einen ersten Kundenauftrag gewonnen: Der chinesische Autohersteller Leapmotor wird für das Premium-SUV D19 ab 2026 eine Version mit Range Extender von ZF anbieten. Auf der Auto China hatte ZF im April in Shanghai gleich zwei Range-Extender-Systeme präsentiert, die die Reichweite eines Elektroautos mit einem als Generator fungierenden Verbrennungsmotor verlängern ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.