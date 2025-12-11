Die BVG arbeitet parallel am Bau von zwei neuen E-Bus-Depots. Für den Betriebshof Treptow meldet der Berliner Verkehrsbetreiber nun das Richtfest. Auf der Spree-Uferseite an der Köpenicker Landstraße entstehen konkret Abstell- und Lademöglichkeiten für rund 220 Busse. Im Sommer haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Errichtung des neuen E-Bus-Betriebshof in Marienfelde gestartet. Etwas weiter östlich dauern die Bauarbeiten an einem weiteren ...

