Die BVG arbeitet parallel am Bau von zwei neuen E-Bus-Depots. Für den Betriebshof Treptow meldet der Berliner Verkehrsbetreiber nun das Richtfest. Auf der Spree-Uferseite an der Köpenicker Landstraße entstehen konkret Abstell- und Lademöglichkeiten für rund 220 Busse. Im Sommer haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Errichtung des neuen E-Bus-Betriebshof in Marienfelde gestartet. Etwas weiter östlich dauern die Bauarbeiten an einem weiteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net