

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.12.2025 / 14:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Franziska Nachname(n): Würbser

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Johannes Nachname(n): Würbser Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

RATIONAL AG

b) LEI

529900K139N6UFJ1A758

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007010803

b) Art des Geschäfts

Verkauf von Aktien in 1.850 Teilausführungen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 614,6588 EUR 16.595.787,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 614,6588 EUR 16.595.787,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





