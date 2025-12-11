EQS-News: Westfield Specialty / Schlagwort(e): Produkteinführung

LONDON, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Westfield Specialty International hat seine Absicht angekündigt, sein Geschäft von einem reinen Lloyd's-Vehikel auf den Unternehmensmarkt auszuweiten. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird Westfield Specialty eine luxemburgische Tochtergesellschaft gründen und diese Plattform nutzen, um Risiken auf Unternehmenspapiere neben den bestehenden Kapazitäten im Syndikat 1200 bei Lloyd's zu zeichnen. Das luxemburgische Unternehmen wird voraussichtlich ab April neue Geschäfte zeichnen. Die Ernennung eines CEOs, der die Marktaktivitäten des neuen Unternehmens leitet, wird für die kommenden Monate erwartet. Jack Kuhn, Präsident von Westfield Specialty, sagte: "Der strategische Fokus von Westfield Specialty liegt auf langfristigem, nachhaltigem Wachstum, das durch den Ausbau unserer Aktivitäten auf den europäischen Märkten unterstützt wird. Als Spezialversicherer auf Gegenseitigkeit können wir das Wachstum über mehrere Jahre hinweg betrachten und langfristig in den Aufbau einer erfolgreichen Ergänzung unserer Spezialversicherungskapazität investieren." Die Ohio Farmers Insurance Company, die letztendliche Eigentümerin von Westfield Specialty, verfügt über eine Finanzkraftbewertung von "A-" und ein langfristiges Emittentenrating von S&P sowie eine Finanzkraftbewertung von "A" von AM Best. Über Westfield Specialty Westfield Specialty ist ein renommierter Spezialversicherer, der die Finanzkraft von Westfield, einem führenden US-amerikanischen Schaden- und Unfallversicherer, und dem etablierten Syndikat 1200 von Lloyd's of London nutzt. Westfield Specialty bietet strategische, kreative Deckungslösungen an, die Unternehmen schützen, Verluste wiedergutmachen und das Wachstum ihrer Kunden fördern. Westfield Specialty zeichnet derzeit in den USA, in Großbritannien und in Dubai. Westfield Specialty wird auch weiterhin neue Geschäftszweige hinzufügen und spezielle Versicherungslösungen anbieten. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 ist Westfield Specialty schnell gewachsen und erwartet, dass das jährliche GWP im Jahr 2025 weltweit 2 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.westfieldspecialty.com . Über Westfield Westfield wurde 1848 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sach- und Unfallversicherung, das seinen Kunden mit einem Portfolio von Versicherungsprodukten hervorragende Risikokenntnisse und innovative Lösungen bietet. Westfield bietet über ein Netz führender unabhängiger Agenten und Makler in den Vereinigten Staaten Versicherungsschutz für Unternehmen, Privatkunden, Kautionsversicherungen und Spezialversicherungen sowie über das Syndikat 1200 von Lloyd's of London Spezialprodukte an. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit mehr als 4.000 Mitarbeitern hat Westfield Einnahmen von mehr als 4 Milliarden Dollar und mehr als 11 Milliarden Dollar an Vermögenswerten. Weitere Informationen finden Sie unter www.westfieldinsurance.com . Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2207190/Westfield_Specialty_updated_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/westfield-specialty-startet-firmenmarkt-302638614.html



