Die Nordex-Aktie hat in diesem Jahr eine fulminante Kursentwicklung hingelegt. Da lohnt es sich, auch in die weitere Kursvergangenheit zu blicken (siehe auch Chart unten): Da gab es deutliche Kursspitzen in den Jahren 2007, 2016 und 2021. Danach ging es mit der Aktie des Onshore-Windturbinen-Herstellers jeweils wieder deutlich nach unten. Könnte es diesmal anderes laufen? Der seit 2007 bestehende Abwärtstrend wurde jüngst - vorbildlich - überschritten. ...

