Zwei führende Institutionen in der Krebsforschung bündeln ihre wissenschaftliche Expertise, um die Präzisionsonkologie voranzutreiben. HAMBURG, Deutschland und ROCHESTER, New York, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Indivumed gibt die erweiterte Partnerschaft mit dem weltbekannten Wilmot Cancer Institute am University of Rochester Medical Center (URMC) bekannt. Ziel der Kooperation ist es, durch Indivumeds bewährte Methodik zur standardisierten Gewebe- und klinischen Datenerhebung die Entwicklung innovativer Krebstherapeutika für Patienten mit hohem medizinischem Bedarf zu beschleunigen. Ein zentraler Baustein für patientenzentrierte Krebsforschung Die innovative Plattform von Indivumed basiert auf sorgfältig gesammelten und kuratierten chirurgischen Gewebeproben und umfassenden klinischen Daten, um die patientenzentrierte Krebsforschung und Wirkstoffentwicklung voranzutreiben. URMC übernimmt in dieser Kooperation eine Schlüsselrolle: die Gewinnung und Prozessierung hochwertiger Bioproben sowie klinischer Patientendaten nach den strengen Standardarbeitsanweisungen (SOPs) von Indivumed. Ein entscheidender Vorteil ist die Minimierung der Ischämiezeit auf unter zehn Minuten, um die Integrität und Qualität der Proben sicherzustellen. Priorität der gemeinsamen Forschungsarbeit ist die Entwicklung gut charakterisierter, von Patienten stammender Tumormodelle (PDTMs) aus genau diesen Proben. Diese Zellmodelle - darunter klassische Zellkulturen, Sphäroide und Organoide - dienen in Kombination mit den gewonnenen Daten als Grundlage für die Identifizierung, Validierung und Entwicklung neuer molekularer Zielstrukturen für die Krebstherapie, um den Prozess der pharmazeutischen Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Hartmut "Hucky" Land, PhD, stellvertretender Direktor des Wilmot Cancer Institute, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Wir haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit Indivumed zusammengearbeitet. Unsere Erfahrung mit ihrem Ansatz zur Gewebe- und Multi-Omics-Datenerhebung bildet eine hervorragende Grundlage. Das neue Projekt eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, neue Therapeutika und Biomarker zu identifizieren, die richtige Zielstruktur für den passenden Patienten zu finden und so die klinische Entscheidungsfindung sowie die Krebsversorgung entscheidend voranzutreiben." Fokus auf fortgeschrittene Stadien spezifischer Entitäten Die Kooperation konzentriert sich zunächst auf fortgeschrittene Stadien solider Krebsarten mit hohem medizinischem Bedarf - wie Darmkrebs (CRC), Bauchspeicheldrüsenkrebs (PDAC), Lungenkrebs und Brustkrebs - mit der Möglichkeit, in Zukunft auch auf andere Krebsarten auszuweiten. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in Indivumeds laufende Forschungsinitiativen ein, um die Entwicklung neuer Ansatzpunkte vorantreiben und den teilnehmenden Klinikern wertvolle Anhaltspunkte für therapeutische Entscheidungen zu liefern. "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit URMC zu vertiefen und damit unsere Fähigkeit zu stärken, neue Krebstherapeutika in einem konsequent patientenzentrierten Ansatz zu identifizieren,", sagt Prof. Dr. Hartmut Juhl, CEO und Gründer von Indivumed. "Wir werden Primärtumormodelle für die Prüfung neuer Wirkstoffe entwickeln, die durch unsere einzigartigen KI-gestützten Datenanalysefähigkeiten identifiziert wurden - mit dem Ziel, Patienten und Patientinnen so schnell und präzise wie möglich neue Therapeutika zugänglich zu machen." Mit dieser Vereinbarung tritt das University of Rochester Medical Center dem Indivumed Global Clinical Network bei, dem bereits eine beträchtliche Anzahl renommierter Krankenhäuser und führender Onkologie-Institute in Nordamerika, Europa und Asien angehören. Die Kooperation baut auf dem Erfolg früherer gemeinsamer Forschungsprojekte auf, darunter eine kürzlich veröffentlichte Publikation über die Entdeckung einer alternativen Methode zur Klassifizierung verschiedener Arten von Darmkrebs . Über das Wilmot Cancer Institute Das Wilmot Cancer Institute der University of Rochester ist ein vom NCI benanntes Krebszentrum mit Sitz in Rochester, New York, USA. Es versorgt mehr als drei Millionen Menschen in 27 Counties im Westen und Zentrum des Bundesstaates New York und ist in der Region führend in der Krebsbehandlung und -forschung. Als Teil des Strong Memorial Hospital bietet das Wilmot Cancer Institute spezialisierte Krebsbehandlungsdienste im University of Rochester Medical Center und einem Netzwerk von 13 Standorten in der gesamten Region an, darunter ein Krankenhaus mit 88 Betten auf dem Campus des University Medical Center. Wilmot verfügt über ein Team von mehr als 190 Onkologen, über 500 Onkologie-Krankenschwestern und etwa 115 Wissenschaftlern, die sich mit vielen Aspekten der Krebserkrankung befassen Über Indivumed Indivumed ist ein führendes Biotechnologieunternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie. Durch die Erforschung therapeutisch neuartiger Zielmoleküle (Targets) für die Entwicklung zielgerichteter Krebstherapeutika treten wir für eine Zukunft ein, in der alle Krebspatienten und -patientinnen von präzisen Behandlungsmethoden profitieren können.

Dabei setzen wir auf unsere Kompetenzen und Fachkenntnisse in der Krebsforschung und widmen uns der Identifizierung, Validierung und präklinischen Entwicklung innovativer Therapeutika. Gestützt auf mehr als zwanzig Jahre Erfahrung und mit einer einzigartigen Ressource, die auf einem standardisierten Entnahmeverfahren mit einer Ischämiezeit von unter zehn Minuten basiert, widmen wir uns dem Ziel, neue Wege in der Onkologie zu beschreiten und Patienten die bestmöglichen Therapien zu verschaffen. www.indivumed.com Pressekontakte Indivumed GmbH

