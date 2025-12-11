München (ots) -Tanken ist aktuell in Berlin besonders preiswert und in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein besonders teuer - das zeigt die heutige ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Berliner Autofahrerinnen und Autofahrer zahlen danach für Super E10 im Schnitt neun Cent weniger als beim teuersten Bundesland Schleswig-Holstein. Noch größer ist der Preisunterschied bei Diesel: Ein Liter kostet derzeit in Berlin 10,1 Cent weniger als beim Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern.Für Super E10 müssen die Berliner Autofahrer derzeit 1,581 Euro je Liter hinlegen. Im Saarland, dem Zweitplatzierten im Bundesländer-Ranking, liegt der Literpreis mit 1,626 Euro immerhin 4,5 Cent über dem Berliner Preis. In Schleswig-Holstein, Letzter im Super E10-Ranking, müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit 1,671 Euro je Liter bezahlen.Diesel kostet in der Bundeshauptstadt im Mittel aktuell 1,549 Euro. Zweiter ist Rheinland-Pfalz mit 1,556 Euro. Beim Schlusslicht Mecklenburg-Vorpommern liegt der durchschnittliche Dieselpreis bei 1,650 Euro.Auffällig ist laut ADAC, dass die Preisspanne zwischen den günstigsten und den teuersten Bundesländern deutlich größer ist als bei der letzten Preisauswertung Mitte November. Damals gab es Preisdifferenzen von 6,2 Cent bei Super E10 und 7,6 Cent bei Diesel. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Spritpreise in den letzten Tagen im Bundesschnitt deutlich nachgegeben haben und dies sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit in den verschiedenen Bundesländern vollzieht.Die Verbraucher sollten vor dem Tanken die Kraftstoffpreise vergleichen und gezielt dort tanken, wo es am billigsten ist. Dabei hilft die Spritpreis-App "ADAC Drive", die stets die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Sparen lässt sich generell immer, wenn man abends zur Tankstelle fährt, denn dann zahlt man rund 13 Cent je Liter weniger als morgens.Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 11. Dezember 2025, 11 Uhr, dar.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6177424