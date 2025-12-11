© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Die Anteile von Immobilien- und Dividendenwert Vonovia stehen schon seit Wochen unter Verkaufsdruck. Jetzt könnte eine wichtige Unterstützung aufgegeben werden. Von fallenden Zinsen keine Spur: Vonovia unter Druck! Mit einem Minus von fast 19 Prozent in diesem Jahr ist Immobilienwert Vonovia einer der großen Verlierer im DAX und damit ein deutlicher Underperformer in einem sonst stark Gesamtmarktumfeld: Der Deutsche Leitindex steuert auf Jahressicht auf ein Plus von 20 Prozent zu. Zwar hält der Abwärtstrend schon seit geraumer Zeit an, in den vergangenen Wochen hat er sich allerdings noch einmal deutlich verschärft. Der Grund hierfür sind steigende Anleiherenditen vor allem am langen Ende …