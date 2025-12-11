Inflationsfinale in Europa, globale WachstumssignaleEin umfangreicher Datensatz finaler Verbraucherpreise aus der Eurozone liefert frische Hinweise auf die Teuerungsdynamik. Japan meldet neue Produktionszahlen, Großbritannien legt das BIP vor, und Russland veröffentlicht eine erste Wachstumsabschätzung. Politische Akzente setzen zudem BGH-Verhandlungen sowie mehrere energiepolitische Konferenzen. TERMINE UNTERNEHMEN--TERMINE KONJUNKTUR05:30 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de