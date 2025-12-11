Inflationsfinale in Europa, globale WachstumssignaleEin umfangreicher Datensatz finaler Verbraucherpreise aus der Eurozone liefert frische Hinweise auf die Teuerungsdynamik. Japan meldet neue Produktionszahlen, Großbritannien legt das BIP vor, und Russland veröffentlicht eine erste Wachstumsabschätzung. Politische Akzente setzen zudem BGH-Verhandlungen sowie mehrere energiepolitische Konferenzen. TERMINE UNTERNEHMEN--TERMINE KONJUNKTUR05:30 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.