NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti geht nach jüngsten Daten und Gesprächen mit dem Management davon aus, dass Beiersdorf mit den kommenden Zahlen unter Beweis stellen kann, dass man auf Kurs sei. Die Aktien seien aktuell deutlich günstiger als die Branche, schrieb sie am Donnerstag./edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000





