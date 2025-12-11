Der Schnellladeanbieter Electra und die Rewe Group haben eine Kooperation für den Aufbau von Schnellladesäulen an ausgewählten Rewe- und Penny-Märkten in ganz Deutschland vereinbart. Erste Standorte sollen 2026 in Betrieb gehen, weitere sollen im Zuge eines schrittweisen Rollouts in den kommenden Jahren folgen. Electra betreibt eigenen Angaben zufolge derzeit über 600 Ladeparks mit rund 3.500 Schnellladepunkten in zehn europäischen Ländern. Bis 2030 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net