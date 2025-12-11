Es geht weiter aufwärts mit dem Silberpreis. So kostet das Edelmetall nun erstmals in der Geschichte mehr als 62 Dollar je Feinunze. Davon profitieren natürlich die Aktien von Konzernen wie etwa Hecla Mining, Wheaton Precious Metals oder Silvercorp und auch der Best of Silver Index, in dem neun Perlen aus dem Silbersektor vereint sind.Ende November hatte Silber zwischenzeitlich weniger als 50 Dollar je Unze gekostet. Doch in den vergangenen Tagen hat der "kleine Bruder von Gold" wieder kräftig angezogen. ...

