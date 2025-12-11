Mainz (ots) -Fußballfans können sich auf zwei Pokalabende im Zweiten freuen: Das ZDF überträgt live die Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen den Bundesligisten Bayer Leverkusen und FC St. Pauli sowie zwischen Zweitligist Holstein Kiel und Titelverteidiger VfB Stuttgart.Die Runde der letzten Acht startet am Dienstag, 3. Februar 2026, mit der K.o.-Partie der Borussia-Bezwinger. Der Anpfiff in der BayArena erfolgt um 20.45 Uhr, "sportstudio live" im ZDF stimmt ab 20.15 Uhr auf den Fußballabend ein. Im Achtelfinale hatte sich Bayer 04 Leverkusen auswärts gegen Borussia Dortmund durchgesetzt, während der FC St. Pauli ebenfalls auswärts die Borussia aus Mönchengladbach besiegte.Nach dem Viertelfinal-Auftakt ist auch das zweite K.o.-Spiel am Folgetag live im ZDF zu sehen: Am Mittwoch, 4. Februar 2026, geht "sportstudio live" im ZDF erneut um 20.15 Uhr auf Sendung, dann steht die Partie Holstein Kiel - VfB Stuttgart im Fokus. Die Kieler hatten sich im Achtelfinale beim Nordrivalen Hamburger SV im Elfmeterschießen für die nächste Runde qualifiziert, der VfB Stuttgart, DFB-Pokalsieger 2025, gewann beim Zweitligisten VfL Bochum.Highlights im DFB-Pokal onlineVon den Viertelfinalspielen im DFB-Pokal 2025/2026 werden Zusammenfassungen der Begegnungen nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100) und auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-dfb-pokal) zum Abruf bereitstehen. Dort sind zudem ausgewählte Zusammenfassungen aus den vorangegangenen Runden im DFB-Pokal 2025/2026 zu finden.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- DFB-Pokal im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Pressemappe zum "sportstudio" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6177462