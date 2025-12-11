Hamburg (ots) -In seiner Sitzung am 9. Dezember 2025 hat der Verwaltungsrat der Mobil Krankenkasse beschlossen, den Zusatzbeitrag für das Jahr 2026 stabil zu halten.Damit folgt die Mobil Krankenkasse ihrem finanzpolitischen Kurs, der darauf ausgerichtet war, die langfristig angespannte Lage der gesetzlichen Krankenversicherung realistisch abzubilden. Die Anpassung zum Jahreswechsel 2024/2025 wurde gezielt vorgenommen, um die steigenden Ausgaben, die gesetzlichen Mehrbelastungen und die strukturellen Finanzierungsrisiken frühzeitig abzufedern."Weil wir die finanziellen Herausforderungen des Systems frühzeitig berücksichtigt haben, konnten wir unsere Versicherten vor unterjährigen Erhöhungen im Jahr 2025 schützen. Nun bieten wir ihnen auch eine Planungsperspektive für das Jahr 2026 und können gleichzeitig weiterhin in eine exzellente Versorgungsqualität und attraktive Zusatzleistungen investieren." erklärt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse.Die Mobil Krankenkasse zählt zu den gesetzlichen Krankenkassen mit besonders umfangreichen Zusatz- und Serviceleistungen. In der aktuellen Bewertung des "Handelsblatts" belegte sie in der Kategorie "Zusatzleistungen" den ersten Platz.Die Mobil Krankenkasse wird alle Informationen zu den Beitragssätzen und Bemessungsgrenzen rechtzeitig auf der Webseite (https://mobil-krankenkasse.de/krankenversicherung/beitragssaetze-und-beitragsbemessungsgrenzen.html) mitteilen.Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleConstanze KwastTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6177461