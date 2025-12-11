© Foto: adobe.stock.com

Am Ölmarkt herrscht mittlerweile eine gewisse Alarmstimmung. Die Sorge vor einem Preisrutsch bei Brent-Öl nimmt zu. Dass sich der Ölpreis der heißen Zone um 60 USD nähert, befeuert die Sorgen vor einem Preisbeben.Brent-Öl im Schatten von Gold und Silber Das Börsenjahr 2025 wurde über weite Strecken von der imposanten Aufwärtsbewegung des Goldpreises und der historischen Neubewertung von Silber geprägt. Zu den maßgeblichen Preistreibern der Edelmetalle gehört(e) die Schwäche des US-Dollars. Brent-Öl und WTI-Öl - beide ebenfalls in US-Dollar gehandelt - konnten hingegen nicht von der Greenbackschwäche profitieren; zumindest nicht in dem Ausmaß. Notierte Brent-Öl zu Jahresbeginn noch im …