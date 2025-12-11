Wie profitieren Unternehmen und Mitarbeitende von Ihrem bKV-Konzept? Unter dem Slogan "Die bKV, die Gesundheit wirklich in die Unternehmen bringt" verbinden wir neben vielseitigen versicherten Leistungen im Budgettarif auch umfassende Assistance-Leistungen (z. B. Arzt-Terminservice) für die versicherten Mitarbeitenden und deren Familienangehörige. Als besonderen Pluspunkt unterstützen wir die Firmenkunden bei der aktiven Umsetzung von Maßnahmen zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld