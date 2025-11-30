Bonn (ots) -Europa steht vor zahlreichen Herausforderungen. Die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine stellen jedoch alles andere in den Schatten: Europa ist im Verteidigungsmodus. Aber wie verteidigungsbereit ist die europäische Staatengemeinschaft?phoenix möchte kurz vor Jahresende ein Schlaglicht auf den Kontinent werfen: Eine Woche voller Debatten, Diskussionen und Einblicke in die europäische Politik und die Themen der EU - die Themenwoche Europa. Zwischen dem 14. und 19. Dezember liegt der Schwerpunkt der Berichterstattung auf der Europäischen Union und der Verteidigungspolitik.Im Mittelpunkt steht dabei die aktuelle Sitzungswoche des Europäischen Parlaments in Straßburg und der EU-Gipfel in Brüssel. Thematisch geht es dabei u.a. den Ausstieg aus russischem Gas, die finanzielle Unterstützung der Ukraine und den Umgang mit eingefrorenen russischen Vermögenswerten.Das Programm im Einzelnen:Sonntag, 14. Dezember11.30 Uhr: phoenix persönlich mit Kriegsreporter Paul Ronzheimer12.00 Uhr: internationaler frühschoppen "Scheidung auf Raten - Lässt Trump Europa im Stich?"Montag, 15. Dezember21.45 Uhr: unter den linden aus Straßburg mit den MdEP Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), David McAllister (CDU)Dienstag, 16. Dezembereuropatalk aus Straßburg, u.a. mit Fabio De Masi (BSW)Einzelinterview mit Henna Virkkunen, EU-Kommissarin für technische Souveränität und SicherheitMittwoch, 17. Dezembereuropatalk aus Straßburg, mit den MdEP Angelika Niebler (CDU) und René Repasi (SPD)Einzelinterview mit Andrius Kubilius, EU-VerteidigungskommissarRegierungserklärung zum EU-Gipfel von Bundeskanzler Friedrich MerzDonnerstag, 18. DezemberUmfangreiche Live-Berichterstattung vom Gipfel aus Brüsselphoenix runde zum EU-GipfelAn jedem Abend der Woche zeigt phoenix in der tag zum Abschluss des Tages einen besonderen Blick auf die EU: Dazu melden sich für phoenix Korrespondenten von ARD und ZDF aus Frankreich, Polen, Spanien, Skandinavien, dem Baltikum und Großbritannien und berichten über die Verteidigungspolitik in ihren Berichtsgebieten und den gesellschaftlichen Umgang mit der neuen Sicherheitslage in Europa: wie gehen die europäischen Gesellschaften mit der neuen Situation seit 2022 um? Wo sind Unterschiede? Wie akzeptiert sind die enorm gestiegenen Ausgaben für Rüstung und Verteidigung? Und wie ist der Stand bei gemeinsamen europäischen Projekten wie FCAS?Auch in seinen Dokumentationen legt phoenix einen Schwerpunkt auf das Thema. U.a. am Donnerstag, 18.12. ist ab 20:15 Uhr der Zweiteiler "Krieg der Zukunft" programmiert, der sich mit den Herausforderungen einer europäischen Verteidigung beschäftigt.Kein Sender in der Europäischen Union bietet seinen Zuschauern mehr europäische Politik als phoenix - in der Themenwoche Europa gilt das in ganz besonderem Maße.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6177465