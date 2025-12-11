München (ots) -Die Mehrheit der Gamerinnen und Gamer begegnet regelmäßig extremistischen Inhalten in Online-Spielen, aber die Szene ist für solche Botschaften nicht anfälliger als andere Mediennutzende. Das zeigt ein neues Forschungsgutachten "(Rechts-)Extremismus im Gaming-Bereich", das modus|zad, Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales erstellt hat. Das Gutachten sollte klären, wie extremistische Aktivitäten in digitalen Gaming-Welten verbreitet werden und ob diese Inhalte Einfluss auf Radikalisierungsprozesse haben.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "In der Jugendmedienschutz-Aufsicht gehen wir konsequent gegen Hass, Hetze und Extremismus im Netz vor. Das ist unser gesetzlicher Auftrag und betrifft auch Online-Angebote aus dem Gaming-Bereich. Um jeder Art von Extremismus entgegenzuwirken, ist auch der Dialog mit den Plattformen wichtig. Die Erkenntnisse des Gutachtens helfen uns, Best-Practice-Maßnahmen für die Extremismusprävention zu entwickeln."Ulrike Scharf, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, betont: "Wir geben Extremismus, Hass und Hetze keinen Millimeter Platz, auch nicht im digitalen Gaming-Raum, wo sich vor allem junge Menschen aufhalten. Unsere Aufgabe ist es, der jungen Generation demokratische Werte zu erklären und zu vermitteln. Bayern stärkt deshalb die Prävention in diesem Bereich. So bleiben wir auch in Zukunft gemeinsam stark."Zentrale Ergebnisse aus dem Gutachten: Es gibt vielfältige extremistische Aktivitäten mit Gaming-Bezug, z.B. durch die Produktion eigener Propagandaspiele, die Instrumentalisierung kommerzieller Spiele, die Nutzung Gaming(-naher) Plattformen, Gaming-Bezüge in Propagandamaterial oder den Einsatz von Game-Design-Elementen in fremden Kontexten (Gamification).Das Gutachten "(Rechts-)Extremismus im Gaming-Bereich" steht hier (https://www.blm.de/de/wir-regulieren/jugend_und_nutzerschutz/themen-im-fokus/games.cfm) zum Download bereit.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel. 089/63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6177467