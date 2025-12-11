DJ Defizit in der US-Handelsbilanz im September gesunken

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im September gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 52,83 Milliarden Dollar nach revidiert 59,27 (vorläufig: 59,55) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 62,00 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 3,0 Prozent auf 289,31 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 342,133 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 0,6 Prozent.

December 11, 2025 08:38 ET (13:38 GMT)

