Der Bitcoin will sich nicht aus seiner Abwärtsbewegung befreien und die Allzeithochs sind weit entfernt. In dieser Situation, in der viele Anleger die Hoffnung verlieren, hat auch noch eine der bullischsten Stimmen an der Wall Street ihr Kursziel zusammengestrichen. Standard Chartered wird pessimistischer Eigentlich gehört die Standard Chartered-Bank zu den optimistischsten Stimmen an der Wall Street, was das Thema Bitcoin angeht. Doch angesichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
