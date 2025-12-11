Die Nutzung von KI-Assistenten hat sich verändert. Während der Copilot von Microsoft Anfang des Jahres noch öfter technische Hilfestellung leisten musste, wird er immer öfter zum persönlichen Berater. Wie kommt Microsofts Copilot im Alltag zum Einsatz? Um dieser Frage nachzugehen, hat ein Forschungsteam des Tech-Konzerns insgesamt 37,5 Millionen anonymisierte Konversationen ausgewertet, die zwischen Januar und September 2025 geführt wurden. Die Ergebnisse ...

