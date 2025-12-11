Wie weit der KI-Einsatz bei militärischen Feldzügen ist und wo es endet, wenn man ChatGPT konsequent glaubt, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ein Teenager hackt sich in das Netz des US-Militärs und benutzt dort das Computersystem, um Strategiespiele zu spielen. Allerdings hat dieser Computer direkten Zugriff auf das reale Arsenal der US-Atomraketen. Das ist der Plot des Films "Wargames" von 1983. Die gezielte Steuerung von Waffensystemen ...

