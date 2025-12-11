Leona Spauszus ist Trainerin und Speakerin für künstliche Intelligenz im Versicherungsvertrieb. Als KI-Pionierin zeigt sie, wie KI den Arbeitsalltag von Vermittlern und Führungskräften im Vertrieb effizienter macht. Für AssCompact gibt sie in ihrer monatlichen KI-Kolumne praxisnahe KI-Tipps speziell für Makler. Das Jahresende ist Hochsaison und verlangt von Maklern Vertriebsstärke, klare Prioritäten und effiziente Abläufe. KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini oder Claude bieten praxisnahe Unterstützung. ...

