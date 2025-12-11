XRP Kurs Prognose: Trader sprechen von möglichem 3,00 Rebound, ETF Zuflüsse heizen Stimmung an

XRP hält sich erstaunlich stabil über der 2,00 USD Linie, obwohl der Markt in den letzten Tagen einige holprige Phasen hinter sich hat. Das Handelsvolumen bleibt solide, die Pullbacks sind kontrolliert und die Preisstruktur wirkt keineswegs erschöpft. Gleichzeitig wächst der Einfluss der XRP Spot ETFs, die inzwischen rund 0,86 bis 0,98 Mrd. USD an Vermögen verwalten.

Diese Produkte sorgen für konstanten Kapitalzufluss und geben dem Markt spürbar Rückenwind. Genau daraus entsteht der aktuelle Rebound Talk. Trader sehen wieder Raum für eine Bewegung in Richtung 3,00 USD und verweisen auf eine Mischung aus stabiler Kurszone, frischem ETF Interesse und einem Markt, der nach dem nächsten klaren Narrativ sucht.

Marktbewegung: Was die Charts gerade zeigen

In den letzten Tagen hat sich XRP in einer engen Spanne rund um 2,00 bis 2,10 USD gehalten. Die Range ist zwar schmal, aber sie zeigt, dass Käufer bereit sind, den Bereich um 1,95 bis 2,00 USD zu verteidigen. Über der Zone von 2,20 bis 2,25 USD liegt eine erkennbare Angebotsmauer, die bisher jeden Ausbruchsversuch gebremst hat.

Erst ein sauberer Move über diesen Bereich öffnet wieder das technische Fenster in Richtung 2,50 und darüber hinaus. Solange die Basis hält, bleibt die Chartstruktur konstruktiv, auch wenn jeder kurze Dip Richtung 2,00 USD daran erinnert, dass der Trend noch nicht vollständig gedreht hat.

ETF Zuflüsse im Fokus

Der ETF Effekt ist aktuell einer der wichtigsten Treiber für XRP. Seit dem Start der Produkte fließt stetig Kapital hinein, oft über mehrere Tage am Stück. Diese Zuflüsse stabilisieren den Spot Markt, weil institutionelle Accounts und größere Anleger über regulierte Produkte in XRP gehen können, ohne die Risiken von Börsen oder Wallets direkt tragen zu müssen.

Gleichzeitig zeigt der breitere ETP Markt ein wachsendes Interesse an Krypto Assets. Bitcoin zieht die größten Summen an, aber ETH, SOL und auch XRP bekommen kontinuierlich frisches Kapital. Für XRP entsteht dadurch eine Art Sicherheitsnetz. Solange diese Ströme nicht versiegen, bleibt das Szenario eines Rebounds Richtung 3,00 USD im Bereich des Möglichen.

Analystenmeinungen: Bullish Signal oder nur wieder Hoffnung

Die Meinungen über die nächsten Wochen sind gespalten. Einige Analysten sehen XRP in einer typischen Konsolidierungsphase, die zu einer langsamen Bewegung in Richtung 2,35 bis 2,45 USD führen könnte. Andere äußern sich deutlich optimistischer und argumentieren, dass XRP in einem neuen Zyklus wieder an die Zone über 3,00 USD heranlaufen kann.

Ambitioniertere Stimmen sprechen sogar über langfristige Ziele zwischen 5,00 und 10,00 USD, oft verbunden mit Fantasie rund um ein mögliches Ripple IPO oder stark steigende Blockchain Nutzung. Gleichzeitig gibt es aber auch die nüchterne Sichtweise, die darauf hinweist, dass XRP zuletzt bei 3,65 USD ein Zyklushoch markiert hat und der Coin seitdem unter denselben makroökonomischen Bedingungen leidet wie der restliche Markt. Die Fed bleibt vorsichtig, Liquidität entsteht nur zögerlich, und daher startet keine Altcoin Rally völlig frei.

Bitcoin Hyper rückt in die Diskussion

Während XRP stabil bleibt, verschiebt sich ein Teil der Marktaufmerksamkeit auf neue Bitcoin Layer 2 Projekte.

Besonders Bitcoin Hyper sorgt für Gesprächsstoff, weil es versucht, die Geschwindigkeit und Flexibilität von Solana mit der Sicherheit der Bitcoin Chain zu verbinden. Das Projekt sammelt weiter Kapital ein und liegt im Presale bereits über der Marke von 29 Mio. USD.

Durch diesen Hype entsteht ein klassisches Rotationsmuster. Anleger, die nach aggressiverem Upside suchen, schichten Kapital aus etablierten Large Caps in solche High Beta Projekte um. Für XRP bedeutet das keinen direkten Konkurrenzkampf, aber es verändert kurzfristig, wie viel Liquidität in den Coin fließt. Trader nehmen diese Verschiebung ernst, weil sie erklärt, warum XRP trotz guter ETF Daten nicht einfach durch alle Widerstände marschiert.

Ausblick: Chancen und Risiken in den nächsten Tagen

Ob XRP tatsächlich einen Lauf in Richtung 3,00 USD schafft, hängt von mehreren Faktoren ab, die jetzt eng zusammenspielen müssen. Die Charttechnik braucht einen klaren Ausbruch über die Zone von 2,20 bis 2,25 USD, ideal begleitet von anziehendem Volumen. Die ETF Zuflüsse müssen in der aktuellen Größenordnung bleiben, damit die positive Grundstruktur nicht wegbricht. Und das Makro Umfeld darf nicht zu stark abkühlen, denn die Fed Kommentare der letzten Wochen zeigen, wie sensibel Risikoassets weiterhin auf Zins und Liquidität reagieren.

Im Kern bleibt die Story aber intakt. XRP hat ein stabiles Fundament um die 2,00 USD Marke, institutionelles Kapital steigt langsam, aber kontinuierlich ein, und das Marktumfeld sucht nach Coins, die nicht völlig überdehnt sind. Wenn diese Faktoren zusammenhalten, kann der 3,00 Rebound schnell wieder zu einem ernsthaften Szenario werden.