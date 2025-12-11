Knorr-Bremse ist vor allem bei Brems-, Tür und Klimasystemen auch Power-Supply-Lösungen, hochintegrierte Zugsteuerungssysteme und -Komponenten sowie auch bei Verkehrsmanagement-Systemen stark aufgestellt und hat sich zuletzt mit der Übernahme der schweizerischen Duagon-Gruppe bei Elektronikbereichen für Brems- und Einstiegssysteme weiter verstärkt. Während man im Bahnbereich vom Infrastrukturboom profitiert, bremst das Geschäft mit Lkw-Bremssystemen. Im Nutzfahrzeugmarkt hellt sich die Lage aber auf, der Sektor hat gut Chancen für eine Beschleunigung zumindest in der zweiten Jahreshälfte 2026. Der Sektor erhält einige Aufstufungen - heute ist unter anderem Daimler Truck Tagesgewinner im DAX.Bei Knorr Bremse klingelt der Chart zum Einstieg. Die Aktie hat die Konsolidierung nach oben aufgebrochen und hat nun die Chance, im Zuge der Anschlussbewegung innerhalb des langfrisitigen Aufwärtstrends die nächste Widerstandsmarke zwischen 110 / 115 € in Angriff zu nehmen. Damit ist der Wert ein Trading-Kauf mit enger Risikotoleranz (Stop: 88,75 €).