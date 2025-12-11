Stuttgart (ots) -Der Weg ist frei für die neue politische Kraft im Südwesten: Innerhalb von nur acht Wochen haben die Kandidaten in Baden-Württemberg mehr als 2400 analoge Unterstützungsunterschriften gesammelt, die auch im Zeitalter der Digitalisierung zweifach durch Behörden geprüft werden müssen. Damit ist diese formale Voraussetzung erfüllt, um als wählbare Partei auf dem Stimmzettel zu stehen.Spitzenkandidatin im Ländle ist die Immobilienunternehmerin Sarah Zickler. Sie zeigte sich überwältigt von der Unterstützung während der Sammelphase: "Der wirtschaftliche Niedergang aufgrund überteuerter Energie, überbordende staatliche Regulierung und die Unfähigkeit, die Folgen der illegalen Migration in den Griff zu bekommen, sind allesamt klare Indikatoren für eine politische Wechselstimmung. Wir brauchen nicht nur dringend einen Regierungswechsel, sondern eine neue Rollenverteilung zwischen Bürgern und Staat."Frauke Petry sieht in diesem Erfolg ein deutliches Signal an die etablierten Parteien:"Team Freiheit steht für all das, was das politische Establishment in Berlin und in den Landeshauptstädten fürchtet: mündige Bürger und Unternehmen, die selbst über ihr erarbeitetes Einkommen verfügen wollen und die in der Endlosspirale steigender Steuern und Abgaben eine existenzgefährdende Entwicklung des Standorts Deutschland sehen. Die aktuelle politische Elite versagt seit Jahrzehnten bei der Problemlösung, also ist es Zeit sie abzulösen."Auch Thomas L. Kemmerich, ebenfalls Sprecher des Team Freiheit, betont die Bedeutung dieses Schrittes für die politische Landschaft: "Bürokratische Hürden sollen den Wettbewerb eigentlich kleinhalten, doch uns haben sie nur angespornt. Wir haben auf der Straße und in den Gesprächen gemerkt, dass die Zeit reif ist für das Team Freiheit. Wir sind die Antwort auf staatliche Übergriffigkeit und wirtschaftliche Stagnation. Jetzt, wo die Formalitäten geklärt sind, freuen wir uns auf einen fairen und inhaltlich starken Wahlkampf um die besten Ideen für dieses Land."Über Team Freiheit:Team Freiheit ist eine strukturell neuartige und anti-etatistische Partei, die sich der radikalen Deregulierung des überbordenden Staates verschreibt. Sie ist zugleich eine überparteiliche Sammlungsbewegung für alle Bürger, die individuelle Freiheit und Marktwirtschaft als unveräußerliche Pfeiler unserer Gesellschaft verteidigen.Pressekontakt:Team Freiheitpresse@antipartei.dewww.antipartei.deOriginal-Content von: Team Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181186/6177503