EQS-News: DeFi Technologies Inc.
/ Schlagwort(e): Miscellaneous
TORONTO, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass TenX Protocols Inc. ("TenX"), ein Beratungskunde und Risikoportfoliounternehmen von DeFi Technologies, heute, am 10. Dezember 2025, den Handel an der TSX Venture Exchange ("TSX-V") unter dem Tickersymbol TNX aufgenommen hat. Die Börsennotierung folgt auf den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung mit Zeichnungsscheinen, die Teil der Go-Public-Transaktion von TenX war, und erhöht das im Jahr 2025 aufgenommene Gesamtkapital auf mehr als 33 Millionen kanadische Dollar.
An den Finanzierungen waren führende Investoren und Institutionen aus dem Bereich der digitalen Vermögenswerte beteiligt, darunter Borderless Capital, HIVE Blockchain Technologies, Chorus One und DeFi Technologies.
Stillman Digital, die hundertprozentige Handelstochter von DeFi Technologies, wird mit TenX zusammenarbeiten, um institutionelle Handelsausführungsdienste und Marktintelligenz bereitzustellen, die eine effiziente Treasury-Allokation über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg unterstützen.
TenX konzentriert sich auf die Generierung von wiederkehrenden Umsätzen über leistungsstarke Layer-1-Netzwerke wie Solana, Sui und Sei. Das Unternehmen betreibt eine institutionelle Staking-Infrastruktur, Validierungsdienste und Treasury-Strategien für digitale Vermögenswerte, die öffentlichen Investoren einen direkten Zugang zum Wachstum aufstrebender Web3-Ökosysteme ermöglichen. Die Börsennotierung erweitert den Zugang von TenX zu den Kapitalmärkten und unterstützt die Strategie des Unternehmens, die Beteiligung in verschiedenen Blockchain-Umgebungen zu skalieren.
TenX wird von den Branchenveteranen Mat und Filip Cybula geleitet, die zuvor Cryptiv gegründet und verlassen haben, sowie von CTO Geoff Byers, einem langjährigen Blockchain-Ingenieur und ehemaligen CTO von Tetra Trust. Die Erfahrung in den Bereichen Verwahrung, Infrastruktur und sichere Systeme macht TenX zu einem starken Marktteilnehmer im Bereich Treasury und Staking digitaler Vermögenswerte.
Informationen zu DeFi Technologies
Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Valour
Informationen zu Stillman Digital
Informationen zu Reflexivity Research
Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:
DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Presse, KCSA Strategic Communications, defi@kcsa.com; Johan Wattenstrom, Vorstandsvorsitzender, ir@defi.tech, (323) 537-7681
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2843007/DeFi_Technologies_Inc__TenX_Protocols__a_DeFi_Technologies_Advis.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tenx-protocols-ein-beratungskunde-und-venture-investment-von-defi-technologies-debutiert-an-der-tsx-venture-exchange-unter-tnx-nach-erfolgreicher-finanzierung-in-hohe-von-30-millionen-kanadischen-dollar-302639300.html
11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2244338 11.12.2025 CET/CEST