TSX-V-Notierung von TenX (TNX): TenX Protocols Inc. ("TenX"), ein Beratungskunde und Venture-Portfolio-Unternehmen von DeFi Technologies, wurde am 10. Dezember 2025 unter dem Kürzel "TNX" an der TSX Venture Exchange notiert.

Mit der Go-Public-Transaktion und den damit verbundenen Finanzierungen hat TenX im Jahr 2025 insgesamt mehr als 33 Millionen kanadische Dollar an Kapital beschafft dank der Beteiligung führender Digital-Asset-Investoren wie Borderless Capital, HIVE Blockchain Technologies, Chorus One und DeFi Technologies. Stillman Digital Integration: Stillman Digital, die Handelstochter von DeFi Technologies, wird institutionelle Handelsabwicklung und Marktinformationen zur Unterstützung der Staking-, Validierungs- und Treasury-Strategien von TenX über leistungsstarke Layer-1-Netzwerke wie Solana, Sui und Sei bereitstellen. TORONTO, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass TenX Protocols Inc. ("TenX"), ein Beratungskunde und Risikoportfoliounternehmen von DeFi Technologies, heute, am 10. Dezember 2025, den Handel an der TSX Venture Exchange ("TSX-V") unter dem Tickersymbol TNX aufgenommen hat. Die Börsennotierung folgt auf den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung mit Zeichnungsscheinen, die Teil der Go-Public-Transaktion von TenX war, und erhöht das im Jahr 2025 aufgenommene Gesamtkapital auf mehr als 33 Millionen kanadische Dollar. An den Finanzierungen waren führende Investoren und Institutionen aus dem Bereich der digitalen Vermögenswerte beteiligt, darunter Borderless Capital, HIVE Blockchain Technologies, Chorus One und DeFi Technologies. Stillman Digital, die hundertprozentige Handelstochter von DeFi Technologies, wird mit TenX zusammenarbeiten, um institutionelle Handelsausführungsdienste und Marktintelligenz bereitzustellen, die eine effiziente Treasury-Allokation über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg unterstützen.



"TenX wird von einem bewährten Team geleitet und entwickelt sich zu einem führenden Unternehmen im Bereich der Blockchain-Infrastruktur. Die Notierung an der TSXV ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum des Unternehmens", sagte Andrew Forson, President von DeFi Technologies. "Die Partnerschaft passt hervorragend zur Beratungsplattform von DeFi, zur Handelsinfrastruktur von Stillman Digital und zu den Markteinblicken von Reflexivity Research, während TenX seine Treasury- und Staking-Services über Hochleistungsnetzwerke ausbaut." TenX konzentriert sich auf die Generierung von wiederkehrenden Umsätzen über leistungsstarke Layer-1-Netzwerke wie Solana, Sui und Sei. Das Unternehmen betreibt eine institutionelle Staking-Infrastruktur, Validierungsdienste und Treasury-Strategien für digitale Vermögenswerte, die öffentlichen Investoren einen direkten Zugang zum Wachstum aufstrebender Web3-Ökosysteme ermöglichen. Die Börsennotierung erweitert den Zugang von TenX zu den Kapitalmärkten und unterstützt die Strategie des Unternehmens, die Beteiligung in verschiedenen Blockchain-Umgebungen zu skalieren. TenX wird von den Branchenveteranen Mat und Filip Cybula geleitet, die zuvor Cryptiv gegründet und verlassen haben, sowie von CTO Geoff Byers, einem langjährigen Blockchain-Ingenieur und ehemaligen CTO von Tetra Trust. Die Erfahrung in den Bereichen Verwahrung, Infrastruktur und sichere Systeme macht TenX zu einem starken Marktteilnehmer im Bereich Treasury und Staking digitaler Vermögenswerte. Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, "ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie https://valour.com . Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com . Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Börsennotierung der Stammaktien von TenX, die Partnerschaft zwischen TenX und Stillman Digital, DeFi Advisory und Reflexivity Research, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Presse, KCSA Strategic Communications, defi@kcsa.com ; Johan Wattenstrom, Vorstandsvorsitzender, ir@defi.tech , (323) 537-7681 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2843007/DeFi_Technologies_Inc__TenX_Protocols__a_DeFi_Technologies_Advis.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tenx-protocols-ein-beratungskunde-und-venture-investment-von-defi-technologies-debutiert-an-der-tsx-venture-exchange-unter-tnx-nach-erfolgreicher-finanzierung-in-hohe-von-30-millionen-kanadischen-dollar-302639300.html



