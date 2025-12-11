Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Invesco baut ihr Angebot an börsengehandelten Fonds (ETFs) aus, bei denen die Indexmitglieder gleich gewichtet sind, so die Experten von "FONDS professionell".So habe das Haus den EURO STOXX 50 Equal Weight ETF (ISIN IE00067X7JX0/ WKN A41G84) gestartet. Dieser sei der bislang erste im europäischen Markt, der eine gleichgewichtete Variante des STOXX-Leitbarometers auf Aktien aus dem Euroraum abbilde. ...

