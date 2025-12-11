London (www.fondscheck.de) - Vanguard legt einen Euro Cash UCITS Exchange Traded Fund ("ETF") auf, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Es ist der erste Euro-Geldmarktfonds von Vanguard und er wird das bestehende Angebot an festverzinslichen und aktienbasierten UCITS-ETFs des Anbieters ergänzen. Der ETF wird an der Deutschen Börse, Euronext Amsterdam und der Borsa Italiana notiert. ...

