China hat beim Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden einen weiteren Bestwert erzielt. 1.823.000 New Energy Vehicles wurden im November abgesetzt und damit 108.000 mehr als im bisherigen Rekordmonat Oktober. Getrieben wird das Wachstum vor allem von den Batterie-Elektroautos. Bei den Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) ist wie üblich einiges zu beachten. Zum einen fallen unter die New Energy Vehicles nicht nur die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.