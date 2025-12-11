Contemporary Amperex Electric Vessel (CAEV), die Marineabteilung von Batterie-Weltmarktführer CATL, hat ein "Schiff-Ufer-Cloud"-Lösungskonzept für emissionsfreie Schifffahrt sowie intelligente Hafen- und Schifffahrtsanwendungen vorgestellt. ATL erwartet, dass in ca. drei Jahren Batterie-elektrische Schiffe auch größeren Touren über die Ozeane schaffen werden. CATL, bislang vor allem bekannt für seine Batterien für Elektroautos, sieht in der Erweiterung ...

