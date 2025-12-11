Die PayPal-Aktie setzt ihre Talfahrt am Donnerstag fort und verliert erneut rund zwei Prozent. Hintergrund sind frische Analystenkommentare, die Zweifel an einer schnellen Erholung des Kerngeschäfts schüren. Insbesondere ein Update der Bank of America (BofA) hat es in sich.BofA Securities hat die PayPal-Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel deutlich von 93 auf 68 Dollar zusammengestutzt. Der Grund: Das Wachstum im wichtigen Segment Branded Checkout komme deutlich langsamer ...

