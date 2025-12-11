Herausforderungen und Chancen prägten das Börsenjahr 2025 gleichermaßen. Jetzt entscheidet die richtige Vorbereitung über den Erfolg im Jahr 2026. Die DER AKTIONÄR EDITION 2026 liefert den entscheidenden Wissensvorsprung. Auf über 250 Seiten bietet die Redaktion von Deutschlands führendem Börsenmagazin klare Einschätzungen zu Megatrends und gibt wertvolle Empfehlungen zu den vielversprechendsten Investmentchancen im neuen Jahr.Das Jahr 2025 war bisher turbulent und von geopolitischen Unsicherheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär