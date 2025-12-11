Manor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Der Geschmack von Weihnachten: Ausgewählte Köstlichkeiten von Manor



11.12.2025 / 16:00 CET/CEST





Medienmitteilung Basel, 11. Dezember 2025 - In der Adventszeit gewinnt Genuss eine ganz eigene Bedeutung. Düfte, Aromen und kleine Festtagsmomente verbinden sich zu einer Stimmung, die nur diese Wochen im Jahr hervorbringen. Für diese besondere Zeit hält Manor eine Auswahl an Weihnachtsköstlichkeiten bereit, die den Zauber der Saison aufnehmen. Panettone zählt zu den festlichsten Gebäcktraditionen Italiens, und auch dieses Jahr finden sich bei Manor verschiedene Varianten, die den Weihnachtstisch bereichern. Dazu gehören der Manor Food Panettone mit glasierten Maroni sowie Varianten renommierter Häuser wie der Cipriani Panettone, der Leone Panettone oder der elegante Dolce&Gabbana Pistazien-Panettone. Ebenfalls erhältlich: der Il Viaggiator Goloso Panettone mit Moscato d'Asti in der Geschenkbox. Manor Food Panettone mit glasierten Maroni, CHF 30.95, Cipriani Panettone, CHF 47.95, Leone Panettone, CHF 39.95, Il Viaggiator Goloso Panettone mit Moscato d'Asti Geschenkbox, CHF 32.95, Dolce&Gabbana sizilianischer Pistazien-Panettone, CHF 54.95, Diese Auswahl verbindet unterschiedliche Geschmacksprofile - von klassisch fruchtig bis luxuriös aromatisiert - und eignet sich sowohl zum Teilen als auch als Geschenk. Süsse Festtage: Schokolade, Nougat & feine Kleinigkeiten

Neben Panettone prägen auch Süssigkeiten die kulinarische Seite der Weihnachtszeit. Manor führt hierzu eine Auswahl an saisonalen Spezialitäten, darunter die Weihnachtspralinen von Cailler, die Pralinen «Frohe Weihnachten» von Lindt, oder der 1880 Turrón de Jijona, eine Weihnachtsspezialität aus Spanien aus gerösteten Mandeln, Zucker und Honig. Auch kleine Leckereien, wie etwa die piemontesischen Haselnüsse mit Schokolade in der Leone Cri Cri Classico Nutcracker Gift Box, oder die zarten Amaretti von Del Chiostro bringen eine besonders weihnachtliche Note ins Haus. Cailler Pralinen, CHF 64.95, Il Viaggiator Goloso kandierte Maronen, CHF 18.95, Lindt Pralinen Frohe Weihnachten, CHF 25.95, 1880 Turrón de Jijona, CHF 16.95, Lindt Geschenkkorb mit Pandoro und Tafelschokolade, in ausgesuchten Manor Food Supermärkten, CHF 29.95, Lindt Geschenkset mit Panettone und Tafelschokolade, CHF 29.95, Del Chiostro Biscotti Amaretti, in ausgesuchten Manor Food Supermärkten, CHF 18.50, Leone Cri Cri Classico Gift Box, CHF 19.95 Ein Glas Festlichkeit: Champagner für besondere Momente

Ob beim Apéro oder zum feierlichen Anstossen - Champagner gehört für viele zu Weihnachten dazu. Manor bietet eine grosse Auswahl, darunter der Laurent-Perrier Brut, der Montaudon Grande Rosé, der Tribaut Terroirs Premier Cru Extra Brut, der Canard-Duchêne Brut und der Philipponnat Royale Réserve Brut. Die Bandbreite reicht von fruchtig-frisch bis komplex und eignet sich für festliche Abende ebenso wie für genussvolle Momente im kleinen Kreis. Champagner Laurent-Perrier Brut, 75cl , CHF 49.95, Champagner Montaudon Grande Rosé, 75cl, CHF 31.95, Champagner Tribaut Terroirs Premier Cru Extra Brut, 75cl, CHF 34.90, Champagner Canard-Duchêne Brut, 75cl, CHF 34.95, Champagner Philipponnat Royale Réserve Brut , 75 cl, CHF 59.90 Feinste Festtagsköstlichkeiten: Von Käsefondue bis Kaviar

Zu den saisonalen Höhepunkten zählen zudem Genusswelten, die festliche Tafeln mühelos veredeln: kunstvoll arrangierte Gourmetplatten, erstklassige Käsefondues sowie eine grosse Käseauswahl, die vom aromatischen Geheimtipp bis zu bekannten Klassikern reicht. Für Fondue Chinoise stehen sorgfältig ausgewählte Fleischvarianten und hausgemachte Saucen bereit, während frische Meeresfrüchte, Trüffel und Kaviar festliche Akzente setzen. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch hausgemachten Baumkuchen, dessen Schichten traditionelles Handwerk und feine Süsse auf besondere Weise verbinden. All diese Spezialitäten sind in den Manor Food Supermärkten erhältlich und schaffen Genussmomente, die dem Fest einen besonderen Charakter verleihen. Noch viel mehr leckere Köstlichkeiten für die Weihnachtstage gibt es auf manor.ch . Medienmitteilung online Bildmaterial

