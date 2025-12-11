Lufthansa Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 11.12.25

Die Lufthansa Tochter Eurowings wird ab dem Sommerflugplan das Angebot am Flughafen Berlin-Brandenburg weiter ausbauen. Dazu sollen statt sieben nun neun Maschinen stationiert werden. Vom Hauptstadtflughafen wird insbesondere London Heathrow angeflogen. Insgesamt will die Airline von Berlin-Brandenburg aus 43 Ziele in 20 Ländern anfliegen.

Die Lufthansa Prognose bleibt trotz kurzfristiger Schwäche positiv, da das Sanierungsprogramm planmäßig verläuft und der Konzern mittelfristig wieder schwarze Zahlen erwartet. Die Aktie im Fokus zeigt ein neutrales Chartbild, bei dem die Rückeroberung der SMA20 entscheidend für weitere Aufwärtsziele bis 9,80-10,10 EUR ist. Strategische Impulse durch Flottenmodernisierung und eine mögliche TAP-Beteiligung stärken die langfristigen Wachstumsperspektiven der Lufthansa.

Das laufende Sanierungsprogramm der Lufthansa schreitet planmäßig voran. Der Konzern geht davon aus, bald wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Zudem bestätigt die Lufthansa, sich am Privatisierungsprozess der portugiesischen TAP beteiligen zu wollen.

Fundamentaldaten der Lufthansa-Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 7,94 EUR Marktkapitalisierung 9,53 Mrd. EUR Umsatz 2024 37,58 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2024 24,18 % KGV 2025* 7,14 4-Wochen-Performance +4,48 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 3,84 % Branche Luftfahrt

* Prognose

Parkettgeflüster - Lufthansa Prognose aus operativer Sicht

Die Tochtergesellschaft Eurowings baut das Angebot am Flughafen Berlin-Brandenburg weiter aus. Künftig sollen dort neun statt bisher sieben Maschinen stationiert werden; unter anderem wird London Heathrow verstärkt bedient. Insgesamt plant die Airline 43 Ziele in 20 Ländern.

Das Konzern-Sanierungsprogramm verläuft planmäßig. Alle Jahresziele sollen erreicht werden, und die Lufthansa rechnet mit einer Rückkehr in die Gewinnzone. Neue Flugzeuge sowie eine verbesserte Kabinenausstattung - inklusive Modernisierung der A380-Flotte ab Februar 2026 - sollen die Profitabilität zusätzlich stärken.

Strategisch plant Lufthansa eine Minderheitsbeteiligung an der portugiesischen TAP. Die langjährige Star-Alliance-Partnerschaft und die Marktposition in Europa sprechen für eine mögliche Stärkung der Konzernstruktur....

