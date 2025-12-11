Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat die Unternehmensqualität von 34 privaten Krankenversicherern untersucht. Gesamtfazit: Die Themen Gesundheit und Kosten, die schon 2024 Hauptthema bei den Unternehmenskennzahlen waren, bleiben bestehen. Im vergangenen Jahr hatte das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) seine Pressemitteilung zu seinem PKV-Rating betitelt mit "Gesundheit und Kosten - das ewige Streitthema bei den Unternehmenskennzahlen der privaten Krankenversicherer". 2025 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.